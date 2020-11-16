10 детских садов Екатеринбурга будут оборудованы системами безопасности от Hikvision

В рамках социального проекта "Младший брат" при поддержке департамента образования Екатеринбурга, в 10 городских детских садах появятся системы безопасности на базе оборудования Hikvision. Организатором проекта выступает партнер вендора, компания "Недремлющее око", специализирующаяся на продаже, установке и настройке систем безопасности.

На данный момент за безопасностью детей следят операторы через камеры видеонаблюдения. Но уже в ближайшее время департамент образования города собирается провести в садах модернизацию ИТ-инфраструктуры и дополнить системы аналитическими модулями.

"Зимой, в начале 2020 года, мы начали тестировать технологии распознавания лиц, чтобы выявлять "своих" и "чужих" на территории учебных заведений, и чтобы при обнаружении постороннего человека система оперативно извещала об этом ответственных сотрудников для принятия необходимых мер. Еще одна наша задача на ближайшее будущее – обеспечить школы и детские сады высокотехнологичными системами, которые в режиме реального времени будут фиксировать все происходящее и анализировать изображение. Аналитические модули позволят моментально выявлять участки, где назревает конфликт, поднимается шум, кто-то посторонний перелез через забор или ребенок вышел за территорию школы. Все тревожные сигналы будут сразу передаваться оператору системы, службам реагирования и директору учебного заведения", – рассказал заместитель начальника департамента образования города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, "Младший брат" - это проект, созданный руководителем компании "Недремлющее око" Леонидом Стариковым. По его замыслу, с каждого проекта по монтажу системы безопасности, часть средств идет на приобретение камер. Когда их набирается нужное количество, автор проекта дополнительно предоставляет видеорегистратор, кабели, кронштейны и другие элементы системы, и на безвозмездной основе устанавливает оборудование в школах или детских садах, передавая устройства на баланс учреждения.

"С момента старта проекта нам неоднократно задавали вопрос: в чем подвох, зачем вы бесплатно ставите камеры. Ответ заключается в концепции Win-Win, когда в выигрыше остаются все стороны: и лично мой бизнес, и городская администрация, и общество, и даже конкретные люди, чьи дети теперь находятся в безопасности и под присмотром. Социальные проекты – это в целом хорошая база для развития маркетинга – они позволяют генерировать контент, выходить на новых людей и клиентов. Но, безусловно, нужно также помнить о социальной ответственности, чтобы не делать подобные вещи только ради маркетинга. Это должна быть осознанная работа. Для меня проект "Младший брат" начался в тот момент, когда у меня появился сын, и я задумался о создании чего-то по-настоящему значимого для общества. Этим "чем-то" и стал "Младший брат". И в нем нет никакого подвоха: мы помогаем школам, потому что у нас есть заказы; у нас есть заказы, потому что мы помогаем школам. Я очень благодарен своему партнеру, компании Hikvision, и департаменту образования Екатеринбурга, в лице которых я нашел единомышленников и помощников для дальнейшего развития нашего проекта", - рассказал Леонид Стариков.

Пока план утвержден на 10 дошкольных учреждений на улицах: Фрезировщиков, 56а; Фестивальная, 7а; Красных Командиров, 92; Ломоносова, 136; Старых Большевиков, 77а; Индустрии, 25; Индустрии, 24а; Восстания, 27а; Коммунистическая, 49; Индустрии, 23.

Система безопасности позволит не только минимизировать вероятность возникновения драк и иных конфликтных ситуаций, но и контролировать ситуации с проникновением посторонних лиц и транспортных средств на территорию учреждения.

"Обеспечение безопасности детей в школах, в детских садах – задача нетривиальная и крайне важная. Система охраны в учебных заведениях должна работать таким образом, чтобы не лишать ребенка свободного пространства, но вместе с этим ограждать его от возможных угроз, не допускать на территорию школы или садика посторонних, оперативно уведомлять ответственных лиц об инцидентах, чтобы своевременно на них реагировать. Когда наш партнер, компания "Недремлющее око", начал свой социальный проект "Младший брат" по оснащению детских учреждений системами безопасности, мы просто не могли остаться в стороне, поэтому на регулярной основе предоставляем необходимое оборудование. Пока эта инициатива развивается только в Екатеринбурге и области, но мы уверены, что в уже в скором времени этот социальный проект сможет стать примером и для других регионов и тех компаний, которые в них работают", - отметила директор по маркетингу компании Hikvision Russia Ирина Кибалюк.