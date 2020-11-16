Власти КНР призвали предприятия с китайским капиталом в Белоруссии активнее бороться с эпидемией коронавируса

Посольство КНР в Белоруссии обязало предприятия с участием китайского капитала участвовать в борьбе с эпидемией коронавируса.

В воскресенье состоялась видеоконференция с участием посла Се Сяоюна и представителей 16-ти предприятий с китайским капиталом, в том числе Китайско-Белорусского индустриального парка. Се высказал собеседникам следующие свои пожелания: во-первых, они должны повышать свою политическую сознательность и проводить противоэпидемические мероприятия и профилактическую работу, во-вторых, им надлежит в условиях эпидемии вести дела так, чтобы своевременно и с гарантией качества выполнить запланированные проекты, а в-третьих, поддержать своими усилиями и борьбу с эпидемией внутри Китая.

Белоруссия отказалась от введения локдауна, выбрав относительно мягкие карантинные мероприятия. В июне, в тот самый день, когда президент Александр Лукашенко объявил о победе над эпидемией, коронавирус выявили у китайской студентки, вернувшейся из Минска в Шэньян.

Стоит отметить, что посол Се Сяоюн вступил в должность на прошлой неделе, и вчерашняя конференция - это первое публичное (пусть и дистанционное) мероприятие с его участием. Похоже, сдерживание заболеваемости COVID-19 на данном этапе - задача №1 в рамках политики Пекина в Белоруссии.