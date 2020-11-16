16 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Се Сяоюн (справа) ведёт переговоры с белорусскими предприятиями с китайским капиталом (2020) | Фото: mp.weixin.qq.com

Власти КНР призвали предприятия с китайским капиталом в Белоруссии активнее бороться с эпидемией коронавируса

Посольство КНР в Белоруссии обязало предприятия с участием китайского капитала участвовать в борьбе с эпидемией коронавируса.
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В воскресенье состоялась видеоконференция с участием посла Се Сяоюна и представителей 16-ти предприятий с китайским капиталом, в том числе Китайско-Белорусского индустриального парка. Се высказал собеседникам следующие свои пожелания: во-первых, они должны повышать свою политическую сознательность и проводить противоэпидемические мероприятия и профилактическую работу, во-вторых, им надлежит в условиях эпидемии вести дела так, чтобы своевременно и с гарантией качества выполнить запланированные проекты, а в-третьих, поддержать своими усилиями и борьбу с эпидемией внутри Китая.

Белоруссия отказалась от введения локдауна, выбрав относительно мягкие карантинные мероприятия. В июне, в тот самый день, когда президент Александр Лукашенко объявил о победе над эпидемией, коронавирус выявили у китайской студентки, вернувшейся из Минска в Шэньян.

Стоит отметить, что посол Се Сяоюн вступил в должность на прошлой неделе, и вчерашняя конференция - это первое публичное (пусть и дистанционное) мероприятие с его участием. Похоже, сдерживание заболеваемости COVID-19 на данном этапе - задача №1 в рамках политики Пекина в Белоруссии.

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Власти КНР призвали предприятия с китайским капиталом в Белоруссии активнее бороться с эпидемией коронавируса

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Теги: Китай, Белоруссия, коронавирус, посол



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