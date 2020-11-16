16 Ноября 2020
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Наука и техника За рубежом
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

SpaceX запустила второй Crew Dragon с четырьмя людьми на борту к МКС

Компания SpaceX Илона Маска запустила на орбиту второй корабль Crew Dragon с экипажем на борту. После 27-часового полета он состыкуется с МКС, где часть астронавтов останется на полгода вместе с уже находящимися на станции американкой и двумя россиянами, прибывшими на "Союзе".
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На борту Crew Dragon на этот раз находятся астронавты NASA Майкл С. Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Дж. Гловер, а также Соичи Ногучи, японский космонавт.

Напомним, в мае этого года состоялся первый полет Crew Dragon с людьми на борту – до МКС и обратно слетали Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Это был первый полет пилотируемого частного космического корабля, а также первый полет на американском пилотируемом корабле за последние девять лет – после окончания программы полетов шаттлов единственным способом доставки на МКС оставались российские "Союзы". Сейчас NASA покупает у Роскосмоса места на борту "Союзов" по $90 млн за одно место.

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SpaceX запустила второй Crew Dragon с четырьмя людьми на борту к МКС

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Теги: spacex, запуск, crew dragon, мкс



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