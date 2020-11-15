В Подмосковье из-за пожара эвакуировали постояльцев дома престарелых

В доме престарелых Щелковского района Подмосковья произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Московской области, инцидент произошел в деревне Супонево в частном пансионате для пожилых. В ванной комнате на мансардном этаже трехэтажного здания загорелась пластиковая обшивка стен и потолка.

Постояльцев и персонал пансионата пришлось эвакуировать. Были эвакуированы 60 человек, в их числе 10 работников и 50 постояльцев, восемь из них лежачие пациенты.

Ведомство проводит проверку.