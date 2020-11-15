15 Ноября 2020
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Происшествия Центральный ФО Московская область
Иркутск, дом престарелых, пожар, МЧС (2017) | Фото: 38.mchs.gov.ru

В Подмосковье из-за пожара эвакуировали постояльцев дома престарелых

В доме престарелых Щелковского района Подмосковья произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Московской области, инцидент произошел в деревне Супонево в частном пансионате для пожилых. В ванной комнате на мансардном этаже трехэтажного здания загорелась пластиковая обшивка стен и потолка.

Постояльцев и персонал пансионата пришлось эвакуировать. Были эвакуированы 60 человек, в их числе 10 работников и 50 постояльцев, восемь из них лежачие пациенты.

Ведомство проводит проверку.

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В Подмосковье из-за пожара эвакуировали постояльцев дома престарелых

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Теги: пожар, дом престарелых, эвакуация



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