14 Ноября 2020
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Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Ковид не отступает: в России почти 23 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 22 тыс. 702 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперштабе по профилактике COVID-19.
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Первое место по приросту заняла Москва – 6 тыс. 427 случаев. На втором оказался Санкт-Петербург – 1 тыс. 852 случая. Третье у Московской области – 786 заболевших.

Что касается регионов Уральского федерального округа, больше всего подтвержденных диагнозов в Свердловской области – 327 случаев. Далее располагаются Челябинская область – 207, Ханты-Мансийский автономный округ – 205, Ямало-Ненецкий автономный округ – 192, Тюменская область – 168 и Курганская область – 94.

Также за сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 626 человек. Зафиксирован 391 летальный исход у больных COVID-19.

Напомним, ранее власти РФ снизили в четыре раза стоимость препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о лекарствах "Коронавир", "Авифавир" и "Ареплевир". Стоимость снизилась, поскольку они вошли в перечень жизненно важных препаратов.

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Ковид не отступает: в России почти 23 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

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Теги: коронавирус, заболевшие, Россия, новые случаи, УрФО



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