Власти РФ снизили в четыре раза стоимость препаратов для лечения коронавирусной инфекции

Власти РФ снизили в четыре раза стоимость препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Речь идет о лекарствах "Коронавир", "Авифавир", "Ареплевир". Стоимость препаратов снизилась поскольку они вошли в перечень жизненно важных препаратов.

"Дополнительно сегодня государством направлены средства на амбулаторно-поликлинический этап. Необходимо фармацевтическим работникам следить, своевременно заказывать. И производители должны следить за спросом и не отставать", - сообщил он.

Напомним, что ранее сообщалось, что препарат от COVID-19 "Авифавир" станет бесплатным для амбулаторного лечения пациентов.

РПФИ и "ХимРар" планируют увеличить производство препарата до 200 тыс. упаковок в месяц для удовлетворения спроса.