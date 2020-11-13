Процесс затягивается? По делу о ДТП с Косиловым могут назначить еще одну экспертизу

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Андрей Косилов (2020) | Фото: Накануне.RU

Процесс затягивается? По делу о ДТП с Косиловым могут назначить еще одну экспертизу

В Аргаяшском районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, передает корреспондент Накануне.RU.

"Судья удалилась в совещательную комнату для разрешения ходатайства до понедельника", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Речь идет о ходатайстве о назначении дополнительной экспертизы.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Косилов(2020)|Фото: Накануне.RU

Судебный процесс по делу в Аргаяшском суде стартовал в марте текущего года. Однако в сентябре процесс был приостановлен на два месяца для проведения дополнительной экспертизы. При этом, на заседании 13 ноября вновь было заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. Следующее заседании состоится 16 ноября, где будет принято решение по экспертизу.

Представитель потерпевшей Наталья Гилева считает, что назначение дополнительной экспертизы приведет к затягиванию процесса. Она отметила, что против этого решения были прокурор и адвокаты. При этом дополнительную экспертизу предлагается провести по аналогичным вопросам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Процесс затягивается? По делу о ДТП с Косиловым могут назначить еще одну экспертизу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Косилов, Равис, ДТП, уголовное дело, пострадавшие, вяткина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2020 11:59 Мск "Лежит и только плачет", - пострадавший в ДТП с Косиловым рассказал о состоянии второй жертвы аварии
Ранее 06.03.2020 10:28 Мск На Южном Урале стартовал суд по ДТП с участием гендиректора "Рависа"
Ранее 31.01.2020 09:57 Мск Дело о ДТП с Косиловым дошло до суда
Ранее 23.01.2020 13:12 Мск На Южном Урале завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием Косилова
Ранее 06.08.2019 11:13 Мск У пострадавшего в ДТП с Косиловым наблюдается положительная динамика
Ранее 01.08.2019 08:03 Мск Молодой человек и девушка, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме
Ранее 31.07.2019 08:41 Мск Состояние пострадавшей в ДТП с Косиловым 19-летней девушки ухудшилось
Ранее 31.07.2019 07:56 Мск Молодого человека, пострадавшего в ДТП с Косиловым, транспортировали в ЧОКБ из-за ухудшения состояния
Ранее 30.07.2019 08:58 Мск "Дуют не секунду, а шесть минимум". Эксперты усомнились в результатах алкотеста экс-вице-губернатора Косилова
Ранее 29.07.2019 16:21 Мск Гендиректор агрохолдинга "Равис" Косилов стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Ранее 29.07.2019 08:08 Мск На Южном Урале гендиректор агрохолдинга "Равис" Косилов попал в ДТП

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети