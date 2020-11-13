Процесс затягивается? По делу о ДТП с Косиловым могут назначить еще одну экспертизу

В Аргаяшском районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, передает корреспондент Накануне.RU.

"Судья удалилась в совещательную комнату для разрешения ходатайства до понедельника", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Речь идет о ходатайстве о назначении дополнительной экспертизы.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебный процесс по делу в Аргаяшском суде стартовал в марте текущего года. Однако в сентябре процесс был приостановлен на два месяца для проведения дополнительной экспертизы. При этом, на заседании 13 ноября вновь было заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. Следующее заседании состоится 16 ноября, где будет принято решение по экспертизу.

Представитель потерпевшей Наталья Гилева считает, что назначение дополнительной экспертизы приведет к затягиванию процесса. Она отметила, что против этого решения были прокурор и адвокаты. При этом дополнительную экспертизу предлагается провести по аналогичным вопросам.