По делу о ДТП с Косиловым назначили повторную экспертизу

По делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова назначили дополнительную экспертизу. Такое решение принял Аргаяшский районный суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 13 ноября судья удалилась в совещательную комнату для разрешения ходатайства о назначении дополнительной экспертизы. Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство удовлетворено. Дело направят в Екатеринбург на повторную экспертизу.

Авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебный процесс по делу в Аргаяшском суде стартовал в марте текущего года. Однако в сентябре процесс был приостановлен на два месяца для проведения дополнительной экспертизы.