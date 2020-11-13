В Армении заговорили о британском гражданстве своего президента

Президент Армении Армен Саркисян может иметь иностранное гражданство. Скандальная подробность стала широко обсуждаться после неудачного для Еревана завершения Второй Карабахской войны, однако была известна и раньше.

В прошлом политик работал преподавателем Кембриджского университета, а затем был послом Армении в Великобритании.

Издание Verelq News отмечает, что оппозиционные СМИ получили доказательства наличия у Армена Саркисяна до 2014 года британского гражданства. В 2018 году партия власти закрывала глаза на этот факт, хотя в Конституции страны ясно указывается на необходимость для кандидата в последние шесть лет до выборов быть гражданином только Армении.

27 апреля 2018 года Армен Саркисян представил Николу Пашиняну справку о том, что он, якобы, не является гражданином Великобритании. Об этом заявил сам премьер-министр Армении, но больше эту справку никто не видел.

В современной Армении главой государства является именно премьер-министр, тогда как у президента полномочий гораздо меньше. Тем не менее, как отмечает Verelq, "в Армении его [Саркисяна, - прим.] ответственность сегодня рассматривается только лишь в том ключе, что именно он был гарантом, что армянские ВС так и не нанесли ни одного удара по азербайджано-британским нефтепроводам".

Однако на фоне начавшихся в Ереване массовых протестов Саркисян заявил, что сам узнал о подписании соглашения с Азербайджаном из СМИ. По мнению издания, в ходе недавней встречи Никол Пашинян мог использовать "козырь британского гражданства" для того, чтобы надавить на президента и исключить возможность его сотрудничества с оппозицией.