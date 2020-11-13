13 Ноября 2020
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коронавирус, COVID-19, тест, средства индивидуальной защиты (2020) | Фото: permkrai.ru

В Хакасии приостановили плановую медицинскую помощь

Минздрав Хакасии сообщил о приостановке плановой медицинской помощи. Это связано с осложнением ситуации с эпидемией коронавируса.

Приостанавливается плановая стационарная и амбулаторная медпомощь. Ограничиваются профилактические осмотры и диспансеризация. Некоторые категории не попадут под ограничения: помощь по-прежнему будет оказываться пациентам с онкологией, сахарным диабетам и т.д. Не отменяется иммунизация населения, наблюдение беременных.

Напомним, накануне стало известно о развертывании в регионе мобильного госпиталя Минобороны, поскольку в стационарах региона заканчиваются свободные коронавирусные койки.

Разбираться с ситуацией на административном уровне приехал полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Он провел уже несколько совещаний, в результате которых был определен порядок выдачи коронавирусным больным бесплатных лекарств, нашлись 5 млн руб. на дополнительные экспресс-тесты на COVID-19 и 31 млн руб. на покупку дополнительного оборудования.

Также будет организована работа горячей линии для больных коронавирусом (только в Абакане сегодня на дому лечатся 1600 человек), количество бригад СПМ в столице республике будет увеличено до 18.

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В Хакасии приостановили плановую медицинскую помощь

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Теги: хакасия, коронавирус, плановая медпомощь



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