Минобороны развернет в Хакасии мобильный госпиталь на 100 мест

Министерство обороны России развернет в Хакасии мобильный госпиталь на 100 мест для больных с COVID-19, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента РФ медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - сообщили в Минобороны.

Только от Центрального военного округа в Хакасию будут направлены две сотни военных врачей и младших медицинских специалистов.

В мобильном госпитале будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, инфекционное, приемное, санитарно-эпидемиологическое отделения, лаборатория для диагностики коронавируса.

Напомним, в последние несколько дней в республике, где и сам руководитель заразился коронавирусом, один за другим случаются скандалы. Так, местные медики заявили о критической нехватке мест в больницах и обратились за помощью к Владимиру Путину и Сергею Шойгу. После этого в сеть попали кадры, снятые в приемном отделении одной из больниц: у девушки-фельдшера "скорой помощи" началась истерика после того, как 90-летней бабушке с подозрением на COVID-19 отказали в госпитализации, мол, нет мест. Девушка отказалась вести бабушку домой "умирать". В последующие дни люди стали выходить на одиночные пикеты в центре Абакана в поддержку не сдержавшего эмоции медика.

На правительственных и президентских совещаниях вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова называли Хакасию среди регионов, где сложилась очень сложная ситуация с медпомощью больным коронавирусом.