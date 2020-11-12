12 Ноября 2020
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Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный эпидемиолог Екатеринбурга: коронавирус не будет побежден еще долго

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов считает, что коронавирус не будет побежден еще долго. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице.

По словам специалиста, пока нельзя говорить о "второй волне" COVID-19.

"Много всяких рассуждений: вторая это волна или нет. А я как эпидемиолог хочу сказать – мы не можем называть это второй волной, потому что у нас не было окончания первой волны", - рассказал Харитонов.

Он отметил, что заболеваемость растет из-за того, что люди перестали соблюдать элементарные правила инфекционной безопасности.

"Все начали массово болеть с сентября, когда вернулись в город с отдыха и отправили детей в организованные коллективы. Просто расслабились. Когда в августе заболеваемость снизилась, решили, что коронавирус мы победили. Но мы его не победили и не победим еще очень долго, пока не начнется массовая вакцинация против этой инфекции", - считает эпидемиолог.

Врач призвал каждого человека ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Добавим, за минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 314 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба по профилактике инфекции, в Екатеринбурге подтвердилось 172 случая заболевания.

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Главный эпидемиолог Екатеринбурга: коронавирус не будет побежден еще долго

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Теги: Харитонов, коронавирус, эпидемиолог, Екатеринбург



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