В Санкт-Петербурге приостанавливают профосмотры и диспансеризацию

В Санкт-Петербурге с 14 ноября будет приостановлено проведение профосмотров населения и диспансеризации. Такое решение сегодня приняли в администрации города в связи с загрузкой системы здравоохранения коронавирусными больными.

Накануне власти северной столицы объявили и о других ограничениях, которые будут действовать с 14 ноября по 15 января 2021 года.

Так, все мероприятия с более чем 50 участниками должны согласовываться с правительством города.

Наполняемость театров, кинотеатров и концертных залов не должна превышать 50%.

На удаленку с 16 ноября переводятся все сотрудники старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, для них вводится режим самоизоляции, исключение составят педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли.