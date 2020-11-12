Лавров о сроке присутствия российских миротворцев в Карабахе: "Давайте не будем делать прогнозов"

Глава Министерства иностранных дел России прокомментировал условия заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.

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В частности, он ответил на вопрос о том, можно ли прогнозировать пролонгацию присутствия миротворцев после пятилетнего периода (в документе есть уточнение об автоматическом продлении миссии еще на пять лет).

"Срок присутствия может продлеваться. Это вполне разумная формулировка, она создает горизонт, чтобы ситуация не только успокоилась, но и перешла в созидательное русло. А работы в Карабахе немало. Стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев. Давайте не будем строить прожектов, делать какие-то прогнозы, поддержим российских миротворцев", - заявил Сергей Лавров на пресс-конференции.