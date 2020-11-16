Эрдоган внес в турецкий парламент указ о вводе войск в Азербайджан

Турецкий парламент в понедельник рассмотрит проект указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Азербайджан, сообщает агентство "Анадолу".

Речь идет о мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра, уточняет СМИ.

Напомним, на прошлой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров комментировал заявления турецких политиков и военных о возможном вводе миротворческого контингента этой страны в зону конфликта в Карабахе, хотя в подписанном Москвой, Ереваном и Баку соглашении не было ни слова о Турции.

Министр отметил, что турки будут работать в рамках мониторингового центра. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены.

"Эта территория [работы турецких военных] не приближена к Карабаху. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя беспилотники. Это будут помещения на территории Азебрайджана, не на территории конфликта", - заверил министр.

Он отверг возможность присутствия турецких военных в зоне конфликта, где уже начали размещение российские миротворцы. "Речь идет исключительно о том самом мониторинговом центре, который будет без выездных миссий, исключительно стационарно работать. Никаких миротворческих подразделений турецких в зону конфликта направляться не будет. У нас, кстати, тоже искаженно некоторые СМИ представляют [ситуацию], в других странах много спекуляций. Руководствоваться надо тем, что написано на бумаге", - заявил глава Министерства иностранных дел России.