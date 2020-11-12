Россия ждет активного участия Франции и США в восстановлении мирной жизни в Карабахе

Россия будет приветствовать участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франции и США – в восстановлении мирной жизни в зоне карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что в ближайшее время в Москву прибудут представители этих стран, с которыми будет обсуждаться ситуация в Карабахе. "Мы будем только "за", если они будут активно участвовать в восстановлении, например, культурных, культовых объектов, возможности мирного сосуществования конфессий и т.д.", - отметил министр.