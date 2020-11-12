12 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Замглавы администрации свердловского города оштрафовали за небезопасные дороги

Заместитель главы администрации Камышловского городского округа Евгений Бессонов оштрафован на 20 тыс. руб. за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Камышловский" летом 2020 г. выявили отсутствие дорожной разметки улиц Северная, Леваневского, Куйбышева, Ленинградская и Энгельса: не была нанесена горизонтальная разметка, "стоп-линия", разметка, обозначающая искусственную неровность, не нанесена сплошная линия, "зебра". Все это создало угрозу безопасности дорожного движения.

Осуществлять контроль за обеспечением безопасности должен был первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа.

Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, подтвердил решение о штрафе.

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Замглавы администрации свердловского города оштрафовали за небезопасные дороги

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Теги: замглавы, Камышловская администрация, суд, штраф, небезопасные дороги



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