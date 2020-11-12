12 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
Владимир Казанцев, активист &quot;Стоп-ГОК&quot; (2020) | Фото: vk.com/stop_gok, Василий Московец

Суд в Челябинске изменил срок домашнего ареста юристу "Стоп-ГОК"

Челябинский областной суд изменил срок домашнего ареста юристу Владимиру Казанцеву, обвиняемому в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Владимира Казанцева, суд изменил постановление Центрального районного суда, которым обвиняемому был продлен срок содержания под домашним арестом до 26 января.

"Суд апелляционной инстанции установил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 декабря 2020 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Добавим, что сторона защиты просила избрать Казанцеву более мягкую меру пресечения: залог либо запрет определенных действий.

Напомним, Казанцев был задержан 26 августа оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении юриста возбуждены два уголовных дела по подозрению в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По данным полиции, подозреваемый получил от клиента 500 тыс. руб. под предлогом передачи неустановленным должностным лицам судебной системы якобы с целью оказания влияния на ход судебного процесса.

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Суд в Челябинске изменил срок домашнего ареста юристу "Стоп-ГОК"

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Теги: Владимир Казанцев, Стоп-ГОК, мошенничество, уголовное дело,



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