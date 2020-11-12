В Пермском крае ограничат работу общепита в ночное время

В Пермском крае принято решение ограничить на 28 дней время работы общепита с 01.00 до 06.00.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, в это время заведениям будет запрещено работать. Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что главная задача оперштаба – противодействовать работе ночных клубов и дискотек, которые продолжают осуществлять свою деятельность под видом предприятий общественного питания.

Новые изменения в указ направлены на те заведения, которые днем работают как кафе, а в ночное время – как клуб, либо танцевальный ресторан.

При этом Махонин отметил, что 70% представителей ресторанного бизнеса – добросовестные.

Как сообщалось, в Перми могут отменить новогодние мероприятия на эспланаде и отказаться от строительства ледового городка.

В администрации краевой столицы уточняют, что по вопросу проведения праздничных мероприятий ведутся консультации с Роспотребнадзором Прикамья.