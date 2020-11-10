В Перми могут отменить новогодние гуляния на эспланаде

В Перми могут отменить новогодние мероприятия на эспланаде и отказаться от строительства ледового городка, сообщает Business Class со ссылкой на свой источник.

В администрации краевой столицы уточняют, что по вопросу проведения праздничных мероприятий ведутся консультации с Роспотребнадзором Прикамья.

Отметим, что ранее городские власти объявили конкурс на возведение и обслуживание ледового городка. В этом году оформить его должны были в космическом стиле. Стоимость работ оценили в 17,1 млн руб. Итоги конкурса должны подвести 17 ноября, а построить ледовый городок, если решение все же будет принято - к 27 декабря.