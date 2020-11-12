Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от коронавируса

Бразилия объявила о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

Директор бразильского государственного научно-исследовательского института Butantan Димаш Коваш после приостановки испытаний выразил негодование решением Anvisa, так как институт проинформировал не о побочных эффектах вакцины. Речь шла о смерти, не связана с вакциной, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, на конечном этапе исследования китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии умер доброволец. После этого компания Sinovac приостановила испытания.

Смерть наступила еще в конце октября. Институт Butantan в Сан-Паулу, который сотрудничал с китайской компанией Sinovac, заявил, что изучает детали происшествия.