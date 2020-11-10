Bloomberg: Бразилия после смерти добровольца остановила испытания китайской вакцины от коронавируса

На конечном этапе исследования китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии умер доброволец. После этого компания Sinovac приостановила испытания, пишет Bloomberg со ссылкой на Агентство здравоохранения Бразилии.

Смерть наступила еще в конце октября. Институт Butantan в Сан-Паулу, который сотрудничал с китайской компанией Sinovac, заявил, что изучает детали происшествия. Директор Димас Ковас заверяет, что доброволец умер не от вакцины. При этом ранее он признавал, что у 35% испытуемых наблюдались побочные эффекты после прививки.

Это не первая смерть в Бразилии. 21 сентября там умер добровольный участник испытаний британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли не менее 59 человек. Смерть наступала в течение двух суток после вакцинации.