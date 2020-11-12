12 Ноября 2020
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Политика В России
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: руководство "Единой России" встретится с кандидатами от партии в Госдуму

12 ноября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проведет встречу с кандидатами партии по одномандатным округам на выборах в Госдуму 2021 года.

Встреч, которые будут носить публичный характер, будет несколько. Как ожидается, Турчак планирует обсудить с кандидатами предстоящие праймериз, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в "Единой России" ранее сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

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СМИ: руководство "Единой России" встретится с кандидатами от партии в Госдуму

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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