СМИ: руководство "Единой России" встретится с кандидатами от партии в Госдуму

12 ноября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проведет встречу с кандидатами партии по одномандатным округам на выборах в Госдуму 2021 года.

Встреч, которые будут носить публичный характер, будет несколько. Как ожидается, Турчак планирует обсудить с кандидатами предстоящие праймериз, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в "Единой России" ранее сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.