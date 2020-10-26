26 Октября 2020
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контактный зоопарк, цыпленок (2017) | Фото: vk.com

Должны вызывать эмпатию и творить добрые дела: в ЕР рассказали, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму

В "Единой России" сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - цитирует РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

Также в "Единой России" отметили, что будут следить за молодыми политиками, участвующих в различных конкурсах, в том числе управленческих.

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Должны вызывать эмпатию и творить добрые дела: в ЕР рассказали, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму

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Теги: единая россия, выборы в госдуму, эмпатия



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