Должны вызывать эмпатию и творить добрые дела: в ЕР рассказали, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму

В "Единой России" сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - цитирует РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

Также в "Единой России" отметили, что будут следить за молодыми политиками, участвующих в различных конкурсах, в том числе управленческих.