Названы регионы, в которых в 2021 году может проводиться голосование в интернете

Центральная избирательная комиссия России рассматривает регионы, в которых в следующем году может проводиться ДЭГ – дистанционное электронное голосование. В прошлом году оно проводилось только в Москве, а в этом году в эксперименте участвовали еще Нижний Новгород, Курская и Ярославская области. По поводу применения этой технологии было много споров и критики, в частности, в части возможности махинаций с таким голосованием, отсутствием возможности контроля наблюдателей и возможности двойного, а то и тройного голосования.

По данным РБК, ДЭГ может появиться в следующем году в 20 регионах, пока идет отбор кандидатов. В список могут попасть регионы, где такое голосование уже проводилось. Также в него должны попасть регионы из всех федеральных округов.

Издание сообщает, что рассматриваются следующие регионы: Калининградская, Новгородская, Сахалинская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская, Калужская, Воронежская, Ростовская области, Приморский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, а также Татарстан, Подмосковье, Крым, Севастополь и Чечня.

Стоит отметить, что глава ЦИК Элла Памфилова против проведения ДЭГ в Санкт-Петербурге, так как она крайне не довольна работой местного избиркома и даже хочет распустить его.