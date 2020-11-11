Названы регионы, в которых в 2021 году может проводиться голосование в интернете

11 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Названы регионы, в которых в 2021 году может проводиться голосование в интернете

Центральная избирательная комиссия России рассматривает регионы, в которых в следующем году может проводиться ДЭГ – дистанционное электронное голосование. В прошлом году оно проводилось только в Москве, а в этом году в эксперименте участвовали еще Нижний Новгород, Курская и Ярославская области. По поводу применения этой технологии было много споров и критики, в частности, в части возможности махинаций с таким голосованием, отсутствием возможности контроля наблюдателей и возможности двойного, а то и тройного голосования.

По данным РБК, ДЭГ может появиться в следующем году в 20 регионах, пока идет отбор кандидатов. В список могут попасть регионы, где такое голосование уже проводилось. Также в него должны попасть регионы из всех федеральных округов.

Издание сообщает, что рассматриваются следующие регионы: Калининградская, Новгородская, Сахалинская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская, Калужская, Воронежская, Ростовская области, Приморский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, а также Татарстан, Подмосковье, Крым, Севастополь и Чечня.

Стоит отметить, что глава ЦИК Элла Памфилова против проведения ДЭГ в Санкт-Петербурге, так как она крайне не довольна работой местного избиркома и даже хочет распустить его.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы регионы, в которых в 2021 году может проводиться голосование в интернете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дистанционное голосование, регионы, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети