Депутат: Тюменская область не готова к электронному дистанционному голосованию

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев заявил, что в настоящий момент регион не готов к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тюменская область попала в список регионов, в которых, по мнению ЦИК РФ, может пройти дистанционное голосование. В прошлом году оно проводилось только в Москве, а в этом году в эксперименте участвовали еще Нижний Новгород, Курская и Ярославская области.

Критики такого рода голосования говорят о возможности махинаций, отсутствии контроля наблюдателей и возможности двойного, а то и тройного голосования.

Депутат Артем Зайцев в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что не против самой процедуры - частично выборный процесс уже оцифрован и сейчас идет расширение интерфейса. Рано или поздно Россия придет к такого рода формы волеизъявления.

"Мы не в железном занавесе. Мы видим опыт других стран, наших соседей, которые у себя это применяют. Там достаточно большое количество средств защиты... Вариантов сманипулировать на выборах - масса. Они всегда были, есть и будут. Вопрос к людям, которые занимаются выборами. Пока мы допускаем, что в нашем обществе можно сделать, то от этой темы мы не уйдем. Никакими кодами доступа, никакими "примочками" не защитим", - заявил парламентарий.

"Насколько Тюменская область готова в этот эксперимент зайти, с учетом что кроме Тюмени есть огромное количество сельских территорий - интернет есть не везде? Далеко не все жители Тюменской области, особенно сельских местностей зарегистрированы на госуслугах", - добавил он.

В избирательной комиссии Тюменской области получить оперативный комментарий не удалось.