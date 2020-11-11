11 Ноября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков пояснил, почему для ввода миротворцев в Карабах не потребовалось разрешение СФ

В Кремле пояснили, почему для ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта не нужно было разрешение Совета Федерации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, продолжает действовать постановление верхней палаты от сентября 2015 года, сообщает "Интерфакс".

Он уточнил, что данным документом дается согласие президенту на использование вооруженных сил за пределами территории России "на основе общепризнанных принципов и норм международного права".

Ранее в Армении приземлились двадцать самолетов Ил -76, которые доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1 960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

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Песков пояснил, почему для ввода миротворцев в Карабах не потребовалось разрешение СФ

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Теги: карабах, миротворцы, дмитрий песков



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