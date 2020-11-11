Дмитрий Самойлов: "Мотивирующие" рейды по улицам Перми станут регулярными

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил о начале "зимнего" сезона, рассказав о результатах первого внепланового рейда по улицам города.

Как сообщил мэр на своей странице в Instagram, сегодня в 5.00 административно-техническая инспекция проверяла качество обработки тротуаров, в Индустриальном и Кировском районах уже фиксируются нарушения.

"В этом году серьезно прибавила Мотовилиха, сказались прошлогодние "тренировки", пешеходные зоны на улицах Крупской, Лебедева, Северной дамбе были обработаны хорошо. Больше всего нарушений зафиксировано в Индустриальном (подрядчик ООО "Техноград") и Кировском районах (ООО "СУ-157")", - рассказал градоначальник.



В связи с этим главе Индустриального района Александру Иванову и и.о. главы Кировского района Константину Савину предписано до конца рабочего дня устранить все нарушения. В дальнейшем в отношении подрядчиков будут применяться штрафные санкции. Более того, с началом сезона "мотивирующие" рейды продолжатся.

Дмитрий Самойлов также лично оценил состояние площади перед Центральным рынком. По его словам, жители города часто жалуются на гололед на этой территории, что можно было наблюдать и сегодня. По ул. Пушкина ситуация не лучше. Градоначальник поставил задачу устранить все недоработки до конца дня.

"В целом могу сказать, что ситуацию с первым гололедом районы удержали, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, департамент ЖКХ должен контролировать обработку дворов и уборку снежных свесов с крыш и проводить такие же проверки УК и ТСЖ", - заключил глава Перми.