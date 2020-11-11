11 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Тротуар в Перми (2020) | Фото: instagram.com/samoilovperm

Дмитрий Самойлов: "Мотивирующие" рейды по улицам Перми станут регулярными

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил о начале "зимнего" сезона, рассказав о результатах первого внепланового рейда по улицам города.

Как сообщил мэр на своей странице в Instagram, сегодня в 5.00 административно-техническая инспекция проверяла качество обработки тротуаров, в Индустриальном и Кировском районах уже фиксируются нарушения.

Тротуар в Перми(2020)|Фото: instagram.com/samoilovperm

"В этом году серьезно прибавила Мотовилиха, сказались прошлогодние "тренировки", пешеходные зоны на улицах Крупской, Лебедева, Северной дамбе были обработаны хорошо. Больше всего нарушений зафиксировано в Индустриальном (подрядчик ООО "Техноград") и Кировском районах (ООО "СУ-157")", - рассказал градоначальник.

В связи с этим главе Индустриального района Александру Иванову и и.о. главы Кировского района Константину Савину предписано до конца рабочего дня устранить все нарушения. В дальнейшем в отношении подрядчиков будут применяться штрафные санкции. Более того, с началом сезона "мотивирующие" рейды продолжатся.

Тротуар в Перми(2020)|Фото: instagram.com/samoilovperm

Дмитрий Самойлов также лично оценил состояние площади перед Центральным рынком. По его словам, жители города часто жалуются на гололед на этой территории, что можно было наблюдать и сегодня. По ул. Пушкина ситуация не лучше. Градоначальник поставил задачу устранить все недоработки до конца дня.

Тротуар в Перми(2020)|Фото: instagram.com/samoilovperm

"В целом могу сказать, что ситуацию с первым гололедом районы удержали, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, департамент ЖКХ должен контролировать обработку дворов и уборку снежных свесов с крыш и проводить такие же проверки УК и ТСЖ", - заключил глава Перми.

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Дмитрий Самойлов: "Мотивирующие" рейды по улицам Перми станут регулярными

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Теги: рейд, улицы, начало сезона, гололед, Перми, Дмитрий Самойлов



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