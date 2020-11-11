Власти Подмосковья отменили массовые мероприятия на Новый год

Из-за эпидемии коронавируса в Подмосковье массовые мероприятия в новогодние праздники организовываться не будут, заявил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор призвал жителей области встретить Новый год в кругу семьи, "как это и положено на Руси". При этом Воробьев про дополнительные ограничения не сообщил. По его словам, власти будут принимать решение исходя из развития эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, власти Подмосковья с 11 ноября заблокируют социальные карты пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

С 16 ноября студенты колледжей и вузов Подмосковья перейдут на дистанционное обучение. Волонтеры области получат право бесплатного проезда. МФЦ и органы ЗАГС региона будут работать по предварительной записи.