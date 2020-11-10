Новые ограничения в Подмосковье: блокировка соцкарт и "дистанционка" для студентов

Власти Подмосковья с 11 ноября заблокируют социальные карты пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, это связано с новыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Карты будут блокированы до 29 ноября.

С 16 ноября студенты колледжей и вузов Подмосковья перейдут на дистанционное обучение. Волонтеры области получат право бесплатного проезда. МФЦ и органы ЗАГС региона будут работать по предварительной записи, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Подмосковья по примеру Москвы объявили о введении ограничений на работу ночных заведений. Кроме того, запрещено посещать выставки, музеи и массовые мероприятия. Дополнительные ограничения связаны с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.