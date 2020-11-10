Мусульман расколол запрет на браки с иноверками

Мусульманские организации выступают против заключения Духовного управления мусульман России, которое не приветствует браки мусульман с представительницами других религий.

С такими заявлениями, в частности, выступили в Духовном управлении мусульман Москвы и в Духовном управлении мусульман Татарстана.

"Мы считаем, что нельзя так, без учёта современных реалий и многонациональности, многоконфессиональности общества, где мы живём, издавать такие фетвы", - цитирует "Интерфакс" муфтия Москвы Альбира Крганова.

А исламовед Раис Сулейманов заявил НСН, что заключение Духовного управления мусульман не соответствует Корану.

"Дело в том, что религиозно-правовая школа, ханафитский мазхаб, к которому относится Духовное управление мусульман РФ, как раз разрешает браки между мусульманами и представителями других религий, в том числе христиан и иудеев. Более того, это прописано в самом Коране. Считается, что дети должны воспитываться в религии отца, но сами браки не запрещаются", - сказал Сулейманов.

Напомним, согласно заключению ДУМ России, межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.