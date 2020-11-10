Браки мусульман с представительницами других религий недопустимы – ДУМ России

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, которое не приветствует браки мусульман с представительницами других религий. Решение было вынесено советом улемов (коллегия религиоведов-мусульман) еще в июле, но опубликовано на сайте управления только сейчас, передает "Интерфакс".

"Межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи – прим. ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.

По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.

Авторы заявления отмечают, что для двух столь близких людей, как муж и жена, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. "Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни", - подчеркивается в сообщении.