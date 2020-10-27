Предстоятель Кипрской Церкви ушел в раскол

Предстоятель Кипрской Православной Церкви (КПЦ) архиепископ Хризостом присоединился к украинским раскольникам и стал поминать их лидера Сергея Думенко-Епифания за литургией. Это впервые произошло 24 октября. Согласно правилам Вселенских соборов, вошедшие в церковное общение с раскольниками уходят в раскол, и церковного общения с ними нужно избегать.

За день до этого события Хризостом направил на Фанар письмо о своем решении, написанное заранее и втайне от Священного Синода КПЦ, о чем сообщается на сайте КПЦ. В нем он признается, что хочет, чтобы "кипрский народ и все архиереи знали мои взгляды на православие". Как и ожидалось, эти взгляды оказались антиправославными. Ранее Хризостом намекал на свой уход в раскол. При этом накануне состоялся Синод, на котором Хризостом ничего не сказал о своем решении, хотя, например, 34-е правило святых апостолов понуждает любого предстоятеля Церкви "ничего не совершать без ведома всех его собратьев-епископов".

Когда на литургии Хризостом помянул Думенко, митрополит Лимассольский Афанасий, известный своей твердой канонической позицией, немедленно покинул храм, не желая участвовать в богохульстве.

Многие архиереи тоже не признают решения Хризостома, сообщает греческий церковный ресурс Romfea. По информации издания, митрополит Афанасий "не поверил своим ушам", когда услышал имя лидера украинских раскольников.

В тот же день митрополиты Киккский Никифор, Лимассольский Афанасий, Тамасосский Исаия и Амафундский Николай обратились к Хризостому с требованием немедленно отменить антиканоническое и беззаконное решение о включении Думенко в диптих предстоятелей поместных православных церквей. Оно названо "вопиющим нарушением синодального, соборного и демократического устройства" Церкви. Сам Думенко не имеет канонического рукоположения, так как происходит из раскольнических групп, а на Украине только одна каноническая Церковь - УПЦ, куда экуменический патриарх Варфоломей вторгся вопреки священным канонам.

Самовольно и от имени всей КПЦ уйдя в раскол, Хризостом показал, что "игнорирует и презирает собственный Священный Синод", подчеркнули иерархи.

Они призывают как можно скорее созвать Синод для принятия соответствующего решения. К этому их подталкивает "священный долг, который состоит в необходимости сохранять канонический порядок и единство Церкви во избежание смертельного греха раскола".

Отметим, что ранее так же самовольно и единолично, без соборного решения, т.е. нецерковным путем, в раскол ушли предстоятели Элладской и Александрийской церквей. Они тоже, как и Хризостом, до этого заверяли в своей канонической твердости, но быстро сломались. Важно, что эти церкви, как и КПЦ, не выносили соответствующего соборного решения, это были тайные и единоличные решения предстоятелей. Единственная церковь, которая ушла в раскол решением Синода, был экуменический патриархат, но и там это произошло после смены его состава.

Теперь патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратит поминать Хризостома, как отпавшего от Церкви. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Канонический статус КПЦ становится неопределенным, поскольку часть архиереев придерживаются догматических основ православия и канонического порядка, но часть во главе в предстоятелем ушли в раскол, и это блокирует соборное решение о сохранении КПЦ как православной и канонической.

Показательно, что Хризостом написал письмо Варфоломею о согласии уйти в раскол 9 сентября, т.е. накануне визита госсекретаря США Майка Помпео. Американские СМИ год назад обнародовали компромат на Хризостома.