10 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

КПРФ не будет голосовать за кандидатов в министры, предложенных Мишустиным

КПРФ не будет голосовать за утверждение кандидатур пяти министров, которых глава российского правительства накануне внес на рассмотрение Госдумы. Фракция собирается воздержаться.

По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, "все опять делается впопыхах". Его не устраивает и сама процедура, и то, что Мишустин не предлагает заменить финансовый блок.

"Все происходит в соответствии с теми поправками и изменениями, которые ранее были внесены в Конституцию", - согласился Зюганов, комментируя события в Госдуме, но тут же добавил: "Я сегодня [спикеру нижней палаты] Володину сказал, что надо эту процедуру хорошо продумать. Нельзя так. Еще вчера прочитали по интернету, сегодня утром внесли. Давайте немедленно проведем встречи, а завтра уже рассматривать. Эта процедура должна продолжаться минимум неделю. Надо с каждым из кандидатов все обстоятельно обсудить, услышать их приоритеты, программу, которую они собираются реализовать. Изучить внимательно их возможности, команду".

Действительно, обсуждение кандидатур прошло накануне в профильных комитетах Госдумы крайне быстро, некоторые уложились всего в полчаса. При этом все комитеты одобрили предложенные кандидатуры, а вопросов к кандидатам было не так уж много – скорее, их напутствовали.

Михаил Мишустин(2020)|Фото: пресс-служба правительства России

Хотя в КПРФ в целом считают "ремонт правительства" шагом в правильном направлении, но порядок действий коммунистов не устраивает: "Сохраняется определенная надежда, что что-то изменится в пользу производства и трудового народа. Но пока это только надежда.

Мишустин со своей командой обещал все-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии и граждан, которые требуют поддержки, мы завтра внимательно выслушаем эти предложения и воздержимся от голосования. Еще есть полгода, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но для этого надо изменить финансово-экономическую политику. И надо Мишустину начинать не с этих министров, а с министров, которые контролируют финансовый блок,  которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной", - заключил Зюганов.

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КПРФ не будет голосовать за кандидатов в министры, предложенных Мишустиным

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Теги: кпрф, геннадий зюганов, госдума, правительство, утверждение министров



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