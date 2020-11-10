Льготы по НДС на внутренние авиаперевозки могут продлить

В Госдуму внесли проект закона, в случае принятие которого льготы по НДС на внутренние авиаперевозки будут продлены.

Кабмин РФ внес на рассмотрение депутатов документ о продлении на следующий год действия ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% на внутренних авиарейсах, сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный директор компании Infomost Consulting, зампредседателя Общественного совета ПАО "Аэрофлот" Борис Рыбак сообщил, что коронавирус может привести к исчезновению дешевых авиабилетов. По его словам, открытие международного воздушного сообщения стало очень хорошей новостью для авиакомпаний. Но есть опасения, что ситуацию в условиях новой паники могут отыграть обратно, и это станет еще бóльшим ударом.