11 Ноября 2020
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Компенсация за керосин: Минтранс попросил для авиации 22,4 млрд рублей

Министерство транспорта внесло в кабмин России ряд нормативных актов, среди которых - правила распределения субсидий из резервного фонда правительства на 22,4 млрд руб.

Как предполагается, средства компенсируют рост стоимости керосина в 2018 году. Это сделано в рамках прошлогоднего поручения главы государства Владимира Путина, который распорядился компенсировать авиаперевозчикам дополнительные расходы на топливо до 1 ноября 2019 года.

Выплата компенсаций за рост цен на керосин была перенесена на 2020 год из-за отсутствия свободных средств. Также процесс затянулся из-за разногласий Минтранса и Минфина относительно точного размера компенсации и способа ее распределения, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Госдуму внесли проект закона, в случае принятие которого льготы по НДС на внутренние авиаперевозки будут продлены.

Кабмин РФ внес на рассмотрение депутатов документ о продлении на следующий год действия ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% на внутренних авиарейсах.

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Компенсация за керосин: Минтранс попросил для авиации 22,4 млрд рублей

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Теги: Минтранс, авиакомпании, авиация



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Ранее 10.11.2020 04:01 Мск Льготы по НДС на внутренние авиаперевозки могут продлить

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