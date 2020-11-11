Компенсация за керосин: Минтранс попросил для авиации 22,4 млрд рублей

Министерство транспорта внесло в кабмин России ряд нормативных актов, среди которых - правила распределения субсидий из резервного фонда правительства на 22,4 млрд руб.

Как предполагается, средства компенсируют рост стоимости керосина в 2018 году. Это сделано в рамках прошлогоднего поручения главы государства Владимира Путина, который распорядился компенсировать авиаперевозчикам дополнительные расходы на топливо до 1 ноября 2019 года.

Выплата компенсаций за рост цен на керосин была перенесена на 2020 год из-за отсутствия свободных средств. Также процесс затянулся из-за разногласий Минтранса и Минфина относительно точного размера компенсации и способа ее распределения, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Госдуму внесли проект закона, в случае принятие которого льготы по НДС на внутренние авиаперевозки будут продлены.

Кабмин РФ внес на рассмотрение депутатов документ о продлении на следующий год действия ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% на внутренних авиарейсах.