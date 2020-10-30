В 22 регионах России сложная ситуация с медицинским кислородом

31 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Южный ФО В России
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

В 22 регионах России сложная ситуация с медицинским кислородом

В 22 регионах России сложная ситуация с наличием медицинского кислорода. Такое заявление сегодня сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минпромторга министр посетил предприятия, производящие медицинский кислород - "Линде Газ Рус" и "Криогенмаш". На заводе "Линде Газ Рус" Мантуров ознакомился с воздухоразделительной установкой, наполнительными станциями технических и медицинских газов и цехом производства особо чистых газовых смесей, соответствующих всем стандартам. Предприятие откликнулось на потребность в медицинском кислороде, и в некоторых регионах производство этого газа было увеличено в несколько раз.

"Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов РФ. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии и проводим ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов",— заявил министр.

По словам господина Мантурова, в России в первом полугодии произвели 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. т кислорода в жидком состоянии. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В Минпромторге рассматривают пять заявок на получение лицензий по производству медицинского кислорода. Решение будет принято до 3 ноября. Если его одобрят, производство жидкого кислорода увеличится на 200 т в сутки.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Сегодня в Следственном комитете региона сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти человек. Региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская покинула пост по собственному желанию, выйдя на пенсию.

Добавим, что о проблемах с кислородом сообщал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 22 регионах России сложная ситуация с медицинским кислородом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кислородный скандал, ростов-на-дону, Денис Мантуров, кислород, ИВЛ, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети