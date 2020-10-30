В 22 регионах России сложная ситуация с медицинским кислородом

В 22 регионах России сложная ситуация с наличием медицинского кислорода. Такое заявление сегодня сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минпромторга министр посетил предприятия, производящие медицинский кислород - "Линде Газ Рус" и "Криогенмаш". На заводе "Линде Газ Рус" Мантуров ознакомился с воздухоразделительной установкой, наполнительными станциями технических и медицинских газов и цехом производства особо чистых газовых смесей, соответствующих всем стандартам. Предприятие откликнулось на потребность в медицинском кислороде, и в некоторых регионах производство этого газа было увеличено в несколько раз.

"Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов РФ. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии и проводим ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов",— заявил министр.

По словам господина Мантурова, в России в первом полугодии произвели 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. т кислорода в жидком состоянии. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В Минпромторге рассматривают пять заявок на получение лицензий по производству медицинского кислорода. Решение будет принято до 3 ноября. Если его одобрят, производство жидкого кислорода увеличится на 200 т в сутки.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Сегодня в Следственном комитете региона сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти человек. Региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская покинула пост по собственному желанию, выйдя на пенсию.

Добавим, что о проблемах с кислородом сообщал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.