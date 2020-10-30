30 Октября 2020
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Ураза-байрам в условиях коронавируса в Татарстане. (2020) | Фото: dumrt.ru/Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Роскомнадзор предостерег российские СМИ по поводу оскорбления чувств верующих

Из-за последних событий в России и Франции, связанных с религиозной сферой, Роскомнадзор решил предостеречь отечественные СМИ на счет публикаций, "затрагивающих чувства верующих".

"Информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роскомнадзора.

"Позиция государственных органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ в отношении подобных материалов религиозной тематики всегда была однозначна и последовательна. Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности", - пишет Роскомнадзор.

Вероятно, Роскомнадзор имеет в виду карикатуры на пророка Мухаммеда авторства французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

"Роскомнадзор просит все СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства. Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - добавили в Роскомнадзоре.

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Роскомнадзор предостерег российские СМИ по поводу оскорбления чувств верующих

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: роскомнадзор, карикатуры на пророка мухаммеда, оскорбление чувств верующих



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