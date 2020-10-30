Лукашенко - протестующим: Нам отступать некуда, в плен никого не берем

30 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко - протестующим: Нам отступать некуда, в плен никого не берем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в дальнейшем в противостоянии с оппозицией реагировать резко, но "красиво, чтобы комар носа не подточил".

На встрече с коллективом МВД глава государства предупредил участников акций протеста, что их больше "в плен брать не будут", а прикоснувшиеся к силовикам "останутся без рук".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, - приводит БЕЛТА слова Лукашенко. - Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся".

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. По утверждению главы республики, противники власти "вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс".

Накануне президент Белоруссии отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Краева, сообщил telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы государства. Новым министром внутренних дел Белоруссии стал Иван Кубраков, до этого он возглавлял столичную милицию. Участники протестов в Белоруссии неоднократно обвиняли Краева в жестоких подавлениях акций.

Агентство Infox приводит мнение социолога Бориса Кагарлицкого, согласно которому сопротивление режиму Александра Лукашенко остается массовым и превращается в долгосрочный и постоянный фактор белорусской политической и общественной жизни, но и "народный ультиматум" Светланы Тихановской терпит неудачу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лукашенко - протестующим: Нам отступать некуда, в плен никого не берем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр лукашенко, протесты, белоруссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети