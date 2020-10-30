Лукашенко - протестующим: Нам отступать некуда, в плен никого не берем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в дальнейшем в противостоянии с оппозицией реагировать резко, но "красиво, чтобы комар носа не подточил".

На встрече с коллективом МВД глава государства предупредил участников акций протеста, что их больше "в плен брать не будут", а прикоснувшиеся к силовикам "останутся без рук".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, - приводит БЕЛТА слова Лукашенко. - Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся".

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. По утверждению главы республики, противники власти "вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс".

Накануне президент Белоруссии отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Краева, сообщил telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы государства. Новым министром внутренних дел Белоруссии стал Иван Кубраков, до этого он возглавлял столичную милицию. Участники протестов в Белоруссии неоднократно обвиняли Краева в жестоких подавлениях акций.

Агентство Infox приводит мнение социолога Бориса Кагарлицкого, согласно которому сопротивление режиму Александра Лукашенко остается массовым и превращается в долгосрочный и постоянный фактор белорусской политической и общественной жизни, но и "народный ультиматум" Светланы Тихановской терпит неудачу.