Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Краева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Краева, сообщил telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы государства. Новым министром внутренних дел Белоруссии стал Иван Кубраков. Ранее он возглавлял столичную милицию.

Участники протестов в Белоруссии неоднократно обвиняли Краева в жестоких подавлениях акций, оправдании применения силы в отношении мирных граждан.

Еще перед выборами президента Белоруссии, после которых в стране и начались волнения, Лукашенко перетасовал руководство силового блока правительства. Председатель КГБ Валерий Вакульчик стал госсекретарем Совбеза, госсекретарь Совбеза Андрей Равков покинул свой пост (до этого он пять лет возглавляя минобороны). Главой КГБ стал бывший председатель комитета госконтроля Иван Тертель.