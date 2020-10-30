Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Метелево
Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Метелево, передает корреспондент Накануне.RU.
У женщины, которую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в ОКБ №2 диагностировано сотрясение мозга.
Напомним, что 28 октября в Метелево вспыхнули три дома на улицах Весенняя и Светлая. В домах произошли хлопки бытового газа. Сообщение о пожаре поступило в 13.56. Ликвидировать его удалось в 14.40. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Накануне в районе Метелево было восстановлено электроснабжение. Специалисты газовой организации проводят обследование всех домов. Собственники, проживающие в этом районе, чьи дома попали под отключение, до завершения работ могут переселиться в гостиницу "Колос".
"На месте ЧП в жилом районе Метелево у дома по улице Весенней, 20, находятся представители городского департамента безопасности жизнедеятельности. По периметру дома установлено ограждение, дежурят сотрудники полиции и МЧС", - сообщили в администрации города.