30 Октября 2020
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Метелёва, дом, взрыв газа (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Метелево

Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Метелево, передает корреспондент Накануне.RU.

У женщины, которую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в ОКБ №2 диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, что 28 октября в Метелево вспыхнули три дома на улицах Весенняя и Светлая. В домах произошли хлопки бытового газа. Сообщение о пожаре поступило в 13.56. Ликвидировать его удалось в 14.40. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Накануне в районе Метелево было восстановлено электроснабжение. Специалисты газовой организации проводят обследование всех домов. Собственники, проживающие в этом районе, чьи дома попали под отключение, до завершения работ могут переселиться в гостиницу "Колос".

"На месте ЧП в жилом районе Метелево у дома по улице Весенней, 20, находятся представители городского департамента безопасности жизнедеятельности. По периметру дома установлено ограждение, дежурят сотрудники полиции и МЧС", - сообщили в администрации города.

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Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Метелево

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Теги: Метелёва, дом, взрыв газа



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