В Тюмени произошел пожар в доме сына бывшего руководителя обкома КПСС

В Тюмени сегодня произошел пожар на территории трех соседних частных домов по ул. Светлой и Весенней микрорайона Метелёва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в 13.56. Ликвидировать его удалось в 14.40. На территории одного дома горели надворные постройки, на втором участке — баня и частично дом, на третьем — частично дом. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 44 сотрудника МЧС. Причину пожара выясняют дознаватели.

Однако по предварительным данным, в домах произошли хлопки бытового газа. СКР возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На пожаре пострадала женщина. В департаменте здравоохранения сообщили, что пациентку в состоянии средней степени тяжести медики привезли в ОКБ №2.

"Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь на этапе приемного отделения по поводу подозрения на травму головы, проводятся диагностические мероприятия".

Также за помощью обращались еще четверо человек.

Отметим, что по сообщениям в соцсетях, один из домов принадлежит профессору ТюмГУ Владимиру Богомякову, сыну первого секретаря Тюменского обкома КПСС.

В администрации города сообщили, что из-за нештатной ситуации частные дома в Метелёво отключены от подачи газа. На данный момент отключено 249 частных домов.

Как сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области,сегодня в 13.43 в аварийно-спасательную службу АО "Газпром газораспределение Север" поступила заявка от абонента о повышенном давлении газа в районе Метелёво Тюмени.

"По указанному адресу выехали специалисты газовой службы. На месте установлено, что произошло три хлопка газовоздушной смеси с последующим задымлением в одном доме и возгоранием в двух жилых домах. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Специалисты компании проводят диагностику, обход по домам. Возобновление подачи газа будет постепенным.

Также на место происшествия выезжал прокурор Тюменской области Владислав Московских в целях координации следственных органов и МЧС. Он поручил главе Тюмени организовать обследование пострадавших домов и предоставить жильцам место для временного проживания.