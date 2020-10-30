30 Октября 2020
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Общество В России
аптека (2016) | Фото: ibnsina.ru

Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат

В ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, сообщает РБК со ссылкой на статистику DSM Group. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

С начала пандемии этот раствор стали применять для лечения осложнений после коронавируса.

Эноксапарин натрия — действующее вещество для препаратов под разными торговыми марками: "Клексан", "Кленикс", "Анфибра", "Фленокс нео", "Гемапаксан" и др. Эти лекарства прописывают, например, беременным, чтобы снизить свертываемость крови и риски образования тромбов.

В пресс-службе Минздрава подтвердили дефицит "Клексана" в связи с повышенным спросом. При этом в ведомстве заявили, что что ситуация под контролем, больницы препаратом обеспечены.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения опровергли сообщения о нехватке в аптеках города лекарств, которые используются для лечения коронавируса. Там заверили, что препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме.

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Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат

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Теги: COVID-19, Клексан



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