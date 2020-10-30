Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Карабах "оптимальным решением"

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в интервью британской Daily Telegraph, что введение российского миротворческого контингента в зону конфликта в Нагорном Карабахе было бы "оптимальным решением". Он согласен пойти на такой шаг, но размещение миротворцев должен одобрить и Азербайджан.

В середине октября глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что предлагаемый Россией путь урегулирования предполагает введение миротворцев на первом этапе. "Даже не миротворцы – военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это могли бы быть наши наблюдатели, но все будет зависеть от Еревана и Баку", - заявил министр.

Накануне приверженность этому плану подтвердил и российский президент Владимир Путин. Выступая на форуме "Россия зовет!", он заявил, что в Карабахском конфликте "нет простых решений, узел очень сложно завязан". "Наша позиция открытая: надо говорить о возможности передачи пяти плюс двух районов Азербайджану с обеспечением определенного режима. Урегулирование в том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны", - заявил Путин.