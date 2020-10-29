Путин рассказал, каким видит решение конфликта в Карабахе

Владимир Путин рассказал, каким видит решение конфликта в Нагорном Карабахе.

"Конфликт начался с этнических столкновений. И тогдашнее руководство Советского Союза не предприняло никаких шагов, чтобы обеспечить безопасность людей. Тогда Армянам пришлось самим взять оружие, плохо это было или хорошо, в итоге районы оказались под контролем Армении. Эти районы, о которых идет речь, не имеют отношения к конфликту, это исконно азербайджанские территории", - обрисовал ситуацию Путин на форуме "Россия зовет!" в Москве.

"У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, узел очень сложно завязан. Наша позиция открытая: надо говорить о возможности передачи пяти плюс двух районов Азербайджану с обеспечением определенного режима. Урегулирование в том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны", - заявил Путин.