29 Октября 2020
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Карта Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин рассказал, каким видит решение конфликта в Карабахе

Владимир Путин рассказал, каким видит решение конфликта в Нагорном Карабахе.

"Конфликт начался с этнических столкновений. И тогдашнее руководство Советского Союза не предприняло никаких шагов, чтобы обеспечить безопасность людей. Тогда Армянам пришлось самим взять оружие, плохо это было или хорошо, в итоге районы оказались под контролем Армении. Эти районы, о которых идет речь, не имеют отношения к конфликту, это исконно азербайджанские территории", - обрисовал ситуацию Путин на форуме "Россия зовет!" в Москве.

"У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, узел очень сложно завязан. Наша позиция открытая: надо говорить о возможности передачи пяти плюс двух районов Азербайджану с обеспечением определенного режима. Урегулирование в том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны", - заявил Путин.

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Путин рассказал, каким видит решение конфликта в Карабахе

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Теги: владимир путин, конфликт в карабахе, решение



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