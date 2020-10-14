Путин участвовал в переговорах по перемирию в Карабахе - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как проходили переговоры между Арменией и Азербайджаном в Москве 10 октября. По итогам встречи на уровне глав МИД было принято решение о перемирии (правда, оно до сих пор не соблюдается).

"Переговоры были уникальными. Но в решающий момент свой вклад внес президент, он контролировал наши ночные бдения. Мы два раза с ним разговаривали, он звонил. Подключался и Сергей Шойгу", - заявил Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Наш главный посыл – необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать прекращение огня. Это сейчас ключ к устойчивому прекращению огня. Механизм контроля перемирия согласовывают военные. Это не нечто волшебное, так было в Приднестровье, на Донбассе, хотя там только потому действует этот режим, что были разработаны дополнительные меры верификации", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

"Политическое урегулирование возможно. Предложения остаются на столе переговоров. Условия известны: постепенное поэтапное освобождение окрестных районов Карабаха. На первом этапе – освобождение пяти районов, на втором этапе – еще двух районов и решение вопроса о статусе Карабаха. Первый этап также предусматривает введение миротворцев. Даже не миротворцы – военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это могли бы быть наши наблюдатели, но все будет зависеть от Еревана и Баку", - заявил министр.