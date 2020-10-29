В Перми по нацпроекту отремонтированы участки улиц Монастырская и Окулова

В Перми в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участки улиц Монастырская и Окулова заасфальтированы тротуар и проезжая часть, сделаны парковочные карманы, оформлены газоны, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По данным администрации Ленинского района, работы сделаны на участках улиц Монастырской и Окулова от Попова до улицы Крисанова. Уложен верхний слой асфальтобетона, заасфальтированы тротуары, сделаны парковочные карманы, установлены бортовые камни, благоустроены газоны. Качество асфальта проверила специализированная лаборатория, он соответствует всем необходимым нормам и требованиям. Кроме того, на Монастырской установили опоры освещения. У комиссии были незначительные замечания, которые подрядчик устранит в ближайшее время.

Напомним, в 2020 г. на 14 объектах проведены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках экономии средств, сложившейся после конкурса, благоустройство идёт дополнительно на участках улиц Пермской, Тихой, Трясолобова, Верхне-Муллинской. Уже завершены работы на участках улиц Сестрорецкой, Мелитопольской, малой Ямской.

Всего в этом сезоне, включая работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вновь обновлено около 1 млн "квадратов" дорожного покрытия. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 г.