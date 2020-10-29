29 Октября 2020
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Политика Крым
Государственное унитарное предприятие &quot;Севастопольский морской порт&quot; (2017) | Фото: sevastopol.gov.ru

"Единороссы" Севастополя избрали "своего" сенатора от законодательной ветви

Сергей Колбин избран сегодня членом Совета Федерации от законодательной ветви власти Севастополя, за его избрание высказалось двадцать депутатов городского собрания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Всего на пост сенатора от Севастополя в высшую палату российского парламента претендовали два человека, Сергей Колбин был поддержан большинством "Единой России" в городском собрании, выдвигался также лидер местных коммунистов и депутат Роман Кияшко, его поддержало лишь трое парламентариев.

Избрание сенаторов понадобилось в связи с проведенными выборами губернатора Севастополя и нового созыва Законодательного собрания города в сентябре. По договоренности, пост сенатора от губернатора ранее получила экс-спикер собрания Екатерина Алтабаева, сегодня парламентарии города-героя закрыли "свою" квоту в Совете Федерации.

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"Единороссы" Севастополя избрали "своего" сенатора от законодательной ветви

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Теги: Сергей Колбин, Роман Кияшко, Екатерина Алтабаева, Совет Федерации



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