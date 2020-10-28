Минпросвещения хочет реформировать органы опеки

Межведомственная рабочая группа при Министерстве просвещения займется вопросом реформирования органов опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планируется разработать концепцию реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Для этого будет проведен мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей.

Практически все просемейные эксперты отмечают, что подлинной задачей опеки должна стать помощь семьям, а не отобрание детей под предлогом их "защиты" .

Родительское всероссийское сопротивление пишет на своем сайте, что от этой реформы вряд ли можно ожидать чего-то хорошего. В сообщении Минпросвещения даже не упоминается ни об участии родительской общественности, ни о сборе предложений.

"Это значит, что мы скорее всего получим новую попытку упорядочить уже имеющиеся ювенальные схемы работы таким образом, чтобы исключить возможность претензий о незаконности действий опеки", - опасается организация.

Ранее телеведущий Александр Гордон в эфире призвал не реформировать, а разогнать органы опеки, и создать новую систему с сотрудниками, благожелательно настроенными к семьям. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также признала надзорно-карательный характер органов опеки.

При этом внесенный в Госдуму законопроект Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей фактически предлагает узаконить произвол опеки, которая может отбирать детей "по суду" в течение нескольких часов по любому поводу, показавшемуся подозрительным, не неся никакой ответственности. И спорить такое решение будет уже гораздо труднее, чем просто произвол опеки без решения суда. Как отмечает член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации адвокат Анна Швабауэр, у суда не будет ничего, кроме позиции опеки, поэтому почти всегда он будет принимать ее сторону и выносить решение об отобрании ребенка у родителей.