Старые и новые: Собянин сообщил об ограничительных мерах на ближайший месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о новых и старых ограничительных мерах, которые будут действовать в столице в ближайшее время.

"Ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. Появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости. Необходимости вводить новые ограничения нет, но и смягчение действующих мер является преждевременным", - заявил градоначальник.

Итак, вот какие меры предлагает Собянин:

- В течение следующей недели со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.

- Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.

- Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.

- До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

- Действие системы чек-инов в ночных заведениях продлевается до 29 ноября.

- Сохраняется контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.