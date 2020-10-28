Старые и новые: Собянин сообщил об ограничительных мерах на ближайший месяц
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о новых и старых ограничительных мерах, которые будут действовать в столице в ближайшее время.
"Ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. Появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости. Необходимости вводить новые ограничения нет, но и смягчение действующих мер является преждевременным", - заявил градоначальник.
Итак, вот какие меры предлагает Собянин:
- В течение следующей недели со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.
- Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.
- Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.
- До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
- Действие системы чек-инов в ночных заведениях продлевается до 29 ноября.
- Сохраняется контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.